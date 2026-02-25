Cumhurbaşkanı Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.

"Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizde"

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese ve anlaşmalara rağmen insani yardımların ulaşamaması Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize neden oluyor. Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizde.

"Kimse ilahilerden tedirgin olmamalı"

Öte yandan ülkemizde çocuklarımız camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor.

Bu yıl ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle manevi hazzı hep birlikte yaşıyoruz. 'Kabe'de hacılar hu der Allah' bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve kalbine nakşeden ülkemizde bestecisinden icracısına kadar tebriklerimi iletiyorum.

Yavrularımızın okul bahçelerinde ilahilere eşlik ettiğini, hep bir ağızdan coşkuyla Allah lafzını seslendirdiğini görmek bizi memnun etti, gururlandırdı. Özlediğimiz bir iklimdi. Kimse bundan tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun!

"MEB'in Ramazan etkinlikleri genelgesinin Anayasal dayanağı var"

Bu sene ikincisini tertiplediğimiz Külliye'de Ramazan etkinliklerimize Ankaralı kardeşlerimiz yoğun ilgi duyuyor. AK Parti teşkilatları bu sene de kimsesizleri gözetiyor olmasından gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

MEB'in Ramazan ayı etkinliklerinin Anayasal dayanağı var. MEB, Anayasa'nın kendisine yüklediği çalışmayı yaptı.

Okullardaki Ramazan etkinlikleri hukukidir. Yapılan doğrudur, yerindedir.

Ramazan'ın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hislerine tercüman olmuştur. Hangi görüşten olursa olsun milletimiz okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesini olumlu karşılamıştır. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir.

Ramazan- Şerif'ten bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı o bayat 'Laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.

Bunlar noel ve cadılar bayramı süslemelerinden rahatsız olmazlar..

Çocuklarımızı alkol, uyuşturucu, sigaraya özendiren her türlü sapkınlık şarkılarından rahatsız olmazlar.

Sosyal medya ve dijital platformalarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar.

Bunlar Batı'da çocuklara yönelik, her gün bir yenisi patlak veren o rezil skandallardan asla rahatsız olmazlar.

"Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin"

Ne zaman Ramazan kapsamında çocuklarımıza milli ve manevi değerler anlatılacak olsalar bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu, karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz.

Laiklik kavramının arkasına sığınarak bu millete nasıl zulmettiklerini çok iyi biliyoruz, bunların derdi laiklik değil, olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyledir.

Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin.

"Rahatsız olan varsa gitsin bu milletle aidiyetini tekrar sorgulasın"

Hayırdır çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Ramazan süslemesi yapması, tenefüste cıvıl cıvıl hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor?

Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine Allah lafzı olması sizi niye rahatsız ediyor? Dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Kimse kusura bakmasın ama milletin hiçbir ferdi, milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu toprakla, milletle aidiyetini tekrar sorgulasın.

"Bu milletin mayasında İslam var"

Rahatsızlıklarının esas sebebi ayrıcalıklarını kaybetmeleri. Bunların işine gelmiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi, Türkiye'nin kendi yatağında akması bunları rahatsız ediyor.

Bu milletin mayasında İslam var. Bizi farklılıklarımıza rağmen birlikte tutan manevi değerlerimizdir. Ordumuz peygamber ocağıdır, şehitlerimiz İslam şehitleridir.

"İnanç özgürlüğünü görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın"

Avrupa'da farklı mezhepler birbirini doğrarken, bu topraklarda ecdadımız bir arada yaşamanın eşsiz terazisini kurdu. İnanç özgürlüğünü görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın.

Farklı inançlara adaletli yaklaşım görmek isteyen Türkiye'den ders alsın. İthal değer almamıza gerek yok. Bizim her inanca, mezhebe, manevi değere sonsuz saygımız var. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz ama milli ve manevi değerleri de sonuna kadar koruruz.

İthal ideolojileri ve projeleriyle kirlenmiş zihinleri, çirkef bildirileriyle kimse bize parmak salllayamaz. Kuran'dan, oruçtan, namazdan rahatsız olanlar vardı, Anadolu kadının başörtüsünden rahatsız olanlar vardı. Biz onlara gereken dersi verdik. Tarihten ders almamakta ısrar eden varsa buyursun.

Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimiz ile inşa edeceğiz. İthal projeleri ile kimse bize parmak sallayamaz.

"Süreç raporu Türkiye'nin ortak geleceğine atılan imzadır"

Tam bir demokratik olgunluk eksiksiz bir istişare ve siyasi tarihimizde örneği az görülen siyasi bir uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor bir tavsiye belgesi olduğu kadar tarihi bir belge özelliğindedir.

Demokrasimize kurulan tuzaklara, bizi sığ ve sahte gündemlere sıkıştıran oyunlara rağmen hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecinde 16 aylık zaman sürecinde kayda değer gelişmeler yaşandı.

İlk günden itibaren sergilediğimiz yapıcı tutumu rapor aşamasında da sürdürdük. Üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yaptık. Komisyonda 47 kabul ile nihai rapor onaylandı.

Sürecin bir aşamasını daha aşmayı başardık. Süreç raporu tarihi bir belgedir.

Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Sürecin yeni aşaması başlayacak. Meclis'imiz yeni aşamada da lokomotif rol üstlenecek.

Sınırlarımızın ötesine taşan bu kucaklaşma ve muhabbet selinin önünde durmaya çalışanlar olursa, o sel herkesi önüne katıp sürükleyecek ve bu topraklardan süpürecektir."