Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı belli oldu: Gözler Trump görüşmesinde

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihleri arasında ABD’ye gidecek. Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Genel Kurul’un ilk gününde, 22 Eylül’de BM kürsüsünden konuşacak.

Erdoğan’ın ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi de bekleniyor. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerindeki başlıkların yanı sıra iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alınması öngörülüyor.

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın 20-23 Eylül tarihlerinde ABD’de bulunacağını duyurdu.

Duran, Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül’de Genel Kurul’a hitap edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara teşrif etmeleri de öngörülmektedir."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, “Güveni yeniden inşa etmek,… — Burhanettin Duran (@burhanduran) September 19, 2026

Erdoğan’ın programında BM Genel Sekreteri ile görüşmenin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslar da yer alacak.

Ziyaret kapsamında ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle programlar düzenlenmesi de planlanıyor.

Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan kapsamlı mesajlar verecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu gündemine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya genelindeki sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir konuşma yapacağını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yapay zeka alanında gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı ortak adımlar atılması çağrısında bulunacağını belirtti.

Türkiye-ABD gündeminde S-400 ve CAATSA

Fidan, Erdoğan ile Trump arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorun başlıklarından CAATSA yaptırımlarına değindi.

Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Fidan, S-400 meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirlerin bulunduğunu söyledi.

Fidan, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik yolların hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Son görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, son olarak 8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Görüşme, NATO'nun savunma harcamaları, İran savaşı ve ittifakın güvenlik politikaları açısından kritik bir dönemde gerçekleşti.

Zirvenin sonunda NATO liderleri, ittifakın 5. maddesine bağlılıklarını yeniden teyit etti. Trump da zirveyi "başarılı" olarak nitelendirdi.

Görüşmenin ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlarının kaldırılabileceğine ilişkin mesajlar da gündeme geldi; F-35 programına dönüş konusu da yeniden tartışıldı.

Ankara'dan önceki kritik buluşma Beyaz Saray'daydı

İki lider bundan önce 25 Eylül 2025'te Washington'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Erdoğan'ın yaklaşık altı yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Beyaz Saray ziyareti olmuştu.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ana başlıkları arasında savunma, ticaret, Gazze, Ukrayna, Suriye ve enerji ilişkileri yer aldı. Erdoğan, görüşmenin ardından ikili ilişkilerde "anlamlı ilerleme" sağlandığını söyledi.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve F-16 tedariki olurken, Trump da Türkiye'nin yeniden F-35 alabilmesine yönelik olumlu mesajlar verdi. Ancak görüşmenin ardından F-35 konusunda kesin bir anlaşma açıklanmadı.

İki lider ayrıca ticaret hacminin artırılması ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış arayışları üzerinde durdu. Görüşmenin hemen ardından Türk Hava Yolları da Boeing ile büyük ölçekli uçak alım anlaşmasını açıkladı.