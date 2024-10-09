Yargıda cezasızlık algısını kaldıracak yeni adımlar atılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de artan kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinayet ve istismar suçlarına karşı getirilecek yeni düzenlemeleri açıklayacak. Erdoğan'ın başta ceza ve infaz yasasının nasıl değişeceğinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Bu kapsamda, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve istismardan yargılanan kişilerin yapılacak düzenleme ile ilk duruşmada tahliye edilmelerinin önüne geçilecek.

Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek.

Öte yandan sosyal tedbirler ve kolluk kuvvetleri ile ilgili de yeni kararlar ele alınacak.

Ailelere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ailelere de çağrıda bulunacak. Erdoğan, ailelerden özellikle madde kullanımı konusunda çocuklarını devlete emanet etmelerini isteyecek.