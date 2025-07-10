Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral'dan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a eleştiri: 12 şehidimiz var, hiç mi vicdanınız sızlamadı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın tepkisini çekti.

"Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz?"

Trabzon'da 5-13 Temmuz tarihleri arasında 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştiren Saral, Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla öldürülen çocuklar ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askeri hatırlatarak, "Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanı,

Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken.

Trabzon’da 'Kültür Yolu Festivali' adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!

Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu!

Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!"