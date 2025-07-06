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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini yarın kabul edeceği açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti heyetini yarın saat 15:00'te kabul edeceği açıklandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini yarın kabul edeceği açıklandı
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (7 Temmuz Pazartesi) saat 15:00’te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla ilerleyen yeni çözüm süreci devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'nin yeni bir görüşme talebi olduğunu açıklayarak, "Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak DEM Parti heyetiyle Sırrı Süreyya Önder hayatta iken 10 Nisan 2025'te görüşmüştü.

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