Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: Komisyonda yokum, kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç Meclis'te kurulan süreç komisyonuna katılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: Komisyonda yokum, kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"na katkı vermesi amacıyla listede ismi geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç komisyona katılmayacağını açıkladı.

Özgenç, "Terör örgütüyle dolaylı olarak ve hatta doğrudan yapılan pazarlığın 'gereklerini' yerine getirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hukuka aykırı bir surette oluşturulmuş olan komisyon çalışmalarına 'katkı' vermek üzere önerilen isimler arasına benim de dahil edilmiş olduğumu öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.

Özgenç sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bir Kürt sorunu olduğuna ve bu sorunun zemininde çözümlenmesi gerektiğine hukuk zemininde çözümlenmesine inanan birisi olarak, izlenen yöntemin yanlışlığı dolayısıyla, bu kirli pazarlığın içerisinde olmayacağımı kamunun bilgisine sunarım."

