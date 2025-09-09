Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na açtığı davada tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığı tazminat davasında ön inceleme süreci sona erdi. Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların uzlaşamaması üzerine sözlü duruşma yapılmasına hükmetti. Davayla ilgili ilk duruşma 13 Ocak 2026 günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. İmamoğlu, "Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım. Size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Erdoğan, İmamoğlu'nun kendisine iftira attığını öne sürerek 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.