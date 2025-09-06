Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile çok sayıda atama yapıldı! Atama listesi Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile çok sayıda kuruma müdür, müdür yardımcı ve müfettiş atandı. Atama listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine İlhami Giray Şahin atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Ömer Alkan atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Ahmet Murat Kaynarsoy atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Akın Kavi atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Hakan Vapur atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Suzan Unat atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Erhan Dilbaz atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Fatih Tuncer atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Mevlüt Karataş atandı.
Adalet Başmüfettişliğine Özgür Duğan atandı.
Adli Tıp Göğüs Cerrahisi Üyeliğine Berker Özkan atandı.
Adli Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Ali Güvey atandı.
Adli Tıp Genel Cerrahi Üyeliğine Süleyman Bademler atandı.
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.
Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk atandı.
Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.
Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen atandı.
Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Duyar atandı.
Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bakır atandı.
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi atandı.
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin atandı.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.
Tapu ve Kadastro 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 2’nci Bölge Müdürü Cengiz Yıldırım görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 3’üncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 7’nci Bölge Müdürü Murat Çalık görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 8’inci Bölge Müdürü Hakkı Yetişir görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 19’uncu Bölge Müdürü Yücel Serdar görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 16’ncı Bölge Müdürü Mahir Tuncer görevden alındı.
Tapu ve Kadastro 22’nci Bölge Müdürü İsmail Ertürk görevden alındı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Akkul atandı.
Tapu ve Kadastro 3’üncü Bölge Müdürlüğüne Adnan Cevher atandı.
Tapu ve Kadastro 8’inci Bölge Müdürlüğüne Mustafa Arslan atandı.
Tapu ve Kadastro 2’nci Bölge Müdürlüğüne Hasan Uzun atandı.
Tapu ve Kadastro 1’inci Bölge Müdürlüğüne Hakan Bilgen atandı.
Tapu ve Kadastro 4’üncü Bölge Müdürlüğüne Tonguç Genç atandı.
Tapu ve Kadastro 7’nci Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taner atandı.
Tapu ve Kadastro 10’uncu Bölge Müdürlüğüne Erdinç Eren atandı.
Tapu ve Kadastro 19’uncu Bölge Müdürlüğüne Fatih Demir atandı.
Tapu ve Kadastro 16’ncı Bölge Müdürlüğüne Muhammed Afşin Altınöz atandı.
Tapu ve Kadastro 22’nci Bölge Müdürlüğüne Ekrem Ersan Koçkar atandı.
Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Akdemir atandı.
Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Bilginur Maraş Çankaya atandı.
Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Rıza Akın atandı.
Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın atandı.
Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alındı.
Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat atandı.
Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz atandı.
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan görevden alındı.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ömer Faruk Karyağdı atandı.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ahmet Suad Toprak atandı.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Tolgahan Köken atandı.
Ticaret Başmüfettişliğine İsmet Özkan atandı.
Ticaret Başmüfettişliğine Muhammet Tursun atandı.
Ticaret Başmüfettişliğine Mustafa Bilek atandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Köse atandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Aslan atandı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Çavlan Çiftçi atandı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Selim Karahasanoğlu atandı.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Emin Okur atandı.