Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile çok sayıda atama yapıldı! Atama listesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile çok sayıda kuruma müdür, müdür yardımcı ve müfettiş atandı. Atama listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.

  • Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine İlhami Giray Şahin atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Ömer Alkan atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Ahmet Murat Kaynarsoy atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Akın Kavi atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Hakan Vapur atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Suzan Unat atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Erhan Dilbaz atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Fatih Tuncer atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Mevlüt Karataş atandı.

  • Adalet Başmüfettişliğine Özgür Duğan atandı.

  • Adli Tıp Göğüs Cerrahisi Üyeliğine Berker Özkan atandı.

  • Adli Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Ali Güvey atandı.

  • Adli Tıp Genel Cerrahi Üyeliğine Süleyman Bademler atandı.

  • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

  • Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk atandı.

  • Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

  • Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen atandı.

  • Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Duyar atandı.

  • Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bakır atandı.

  • Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi atandı.

  • Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin atandı.

  • Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

  • Tapu ve Kadastro 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 2’nci Bölge Müdürü Cengiz Yıldırım görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 3’üncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 7’nci Bölge Müdürü Murat Çalık görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 8’inci Bölge Müdürü Hakkı Yetişir görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 19’uncu Bölge Müdürü Yücel Serdar görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 16’ncı Bölge Müdürü Mahir Tuncer görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro 22’nci Bölge Müdürü İsmail Ertürk görevden alındı.

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Akkul atandı.

  • Tapu ve Kadastro 3’üncü Bölge Müdürlüğüne Adnan Cevher atandı.

  • Tapu ve Kadastro 8’inci Bölge Müdürlüğüne Mustafa Arslan atandı.

  • Tapu ve Kadastro 2’nci Bölge Müdürlüğüne Hasan Uzun atandı.

  • Tapu ve Kadastro 1’inci Bölge Müdürlüğüne Hakan Bilgen atandı.

  • Tapu ve Kadastro 4’üncü Bölge Müdürlüğüne Tonguç Genç atandı.

  • Tapu ve Kadastro 7’nci Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taner atandı.

  • Tapu ve Kadastro 10’uncu Bölge Müdürlüğüne Erdinç Eren atandı.

  • Tapu ve Kadastro 19’uncu Bölge Müdürlüğüne Fatih Demir atandı.

  • Tapu ve Kadastro 16’ncı Bölge Müdürlüğüne Muhammed Afşin Altınöz atandı.

  • Tapu ve Kadastro 22’nci Bölge Müdürlüğüne Ekrem Ersan Koçkar atandı.

  • Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Akdemir atandı.

  • Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Bilginur Maraş Çankaya atandı.

  • Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Rıza Akın atandı.

  • Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın atandı.

  • Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alındı.

  • Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat atandı.

  • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz atandı.

  • Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.

  • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan görevden alındı.

  • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ömer Faruk Karyağdı atandı.

  • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ahmet Suad Toprak atandı.

  • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Tolgahan Köken atandı.

  • Ticaret Başmüfettişliğine İsmet Özkan atandı.

  • Ticaret Başmüfettişliğine Muhammet Tursun atandı.

  • Ticaret Başmüfettişliğine Mustafa Bilek atandı.

  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Köse atandı.

  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Aslan atandı.

  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı.

  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Çavlan Çiftçi atandı.

  • İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Selim Karahasanoğlu atandı.

  • Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Emin Okur atandı.

 

