Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve farklı bakanlıkların kadrolarında görev değişiklikleri yapıldı. 35 ilin müftüsü değişirken, çok sayıda ülkenin büyükelçiliğine yeni isimler atand
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öne çıkan atamalar
- Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı.
- Diyanet Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Bostancı getirildi. Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise görevden alındı.
- 12 ülkedeki büyükelçiliklerde değişiklik yapıldı. Kararlarda Burundi, Filipinler, Finlandiya, Bahreyn, Umman, Namibya, Kore Cumhuriyeti, Sudan, Kuzey Makedonya, Somali, Gambiya ve Mozambik'teki büyükelçilikler yer aldı.
- Diyanet İşleri Başkanlığında 35 ilin müftülük kadrosunda değişiklik gerçekleştirildi. 6 il müftüsü doğrudan görevden alınırken, boşalan ve yeni açılan kadrolara yapılan zincirleme atamalarla toplam 35 ilin müftüsü değişti.
Büyükelçiliklere yapılan atamalar
Bugünkü kararlarda yer alan büyükelçi atamalarından bazıları şöyle:
- Filipinler Büyükelçiliğine Kaan Esener
- Finlandiya Büyükelçiliğine Ayşe Hilal Sayan Koytak
- Bahreyn Büyükelçiliğine Necati Sancaktutan
- Umman Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani
- Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven
- Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız
- Sudan Büyükelçiliğine Fahri Türker Oba
- Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan
- Gambiya Büyükelçiliğine Özgür Gökmen
- Mozambik Büyükelçiliğine Ayça Oşafuoğlu İnam
35 ilde müftü değişikliği
Görevden alınan il müftüleri Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak ve Konya müftüleri oldu.
Yeni atamalarda ise Bilecik'e Yusuf Dikmen, Tunceli'ye Fethullah Yavuz, Karabük'e Mustafa Yavuz, Kocaeli'ye Hüseyin Demirtaş, Konya'ya Celal Büyük, Diyarbakır'a İsmail Fakirullahoğlu ve Erzincan'a Selim Yazıcı getirildi.