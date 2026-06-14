Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Muş ve Bitlis'in il sınırları yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki il sınırı resmen belirlendi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca alınan kararla, iki yerleşim birimi arasındaki sınır hattına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

İki il arasındaki idari belirsizlik sona erdi

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı, Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli noktalar üzerinden geçirilerek belirlendi.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de giderilmiş oldu. Kararda ayrıca, tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı olduğu hükmüne de yer verildi.