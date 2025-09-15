  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'da ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. 

