Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis memuru 3 kişi yaralandı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada bir polisin öldüğü, ikisi polis olmak üzere üç kişinin yaralandığı belirtiliyor.
ERDOĞAN, ŞIRNAK'TA MİTİNG YAPMIŞTI
Kazaya yönelik Mardin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." başsağlığı mesajını iletti.