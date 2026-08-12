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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı (Video)

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı (Video)
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Olay, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekiplerince asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı, yerinden söküldü.

Durumu fark eden vatandaşlar o anları amatör kameraya kaydetti. Ufuk Ö. isimli şahıs, yağ sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu sırada belediye ekipleri olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi.

Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi. Bu sırada telefon ile polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklindeki sorularını tekrarladı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Ö., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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