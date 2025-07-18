Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Uçum, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için anayasa değişikliğine gerek olmadığını, Meclis'te 360 oyla seçimleri yenilerse son defa aday olabileceğini belirtti.

Uçum paylaşımında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"'Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.

Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur."