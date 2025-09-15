Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Katar'da yaptırım mesajı: İsrail'in ekonomik olarak sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" dedi.

Erdoğan, "Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var" diye konuştu.

"Biz bir buçuk senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk"

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Sözlerimin başında soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit edilen Filistin ve Katarlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle olağanüstü zirveler düzenledik.

Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin güvenlik için risk teşkil ettiğini ortaya koyduk. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum.

Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum.

Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bi terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı.

İslam alemi İsrail'in emellerini boşa çıkaracak imkana sahiptir. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır.

İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeey ulaşmamız şarttır.

Gelecek 10 yılları kazanmak için bu alanlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz bir buçuk senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk.

Teşkilat bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler Filistin devleti vücut bulana kadar devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne soykırım ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."