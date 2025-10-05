Cumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Fatih Erbakan: Yalnızca hayırlı olsun dileklerimizi ilettik

  1. Ekonomim
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda bir araya gelmelerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erbakan, söz konusu fotoğrafın “yeni bir ittifakın işareti” olarak yorumlanmasına karşı çıkarak, “Cumhurbaşkanı’na yalnızca hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Ardından salondan ayrıldık” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde TBMM'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir arada verdiği fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, resepsiyondaki buluşmanın tamamen “spontane” geliştiğini belirtti.

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Orada tamamen tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı’na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada kalmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler.

Cumhurbaşkanı orada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altında, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyordu. Dolayısıyla sanki ‘AK Parti Genel Merkezi’nde Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla görüşme yapmış gibi’ bir algı oluşturmak doğru olmaz.”

“Yeni bir ittifakın habercisi değil”

Erbakan, fotoğrafın siyasette yeni bir ittifakın ya da oluşumun habercisi olduğu yönündeki iddialara da net bir dille yanıt verdi:

“Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum.”

Açıklamasının devamında anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Erbakan, referandumun önemine dikkat çekti:

“Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden yanayız. Meclis’in doğrudan karar almasındansa, bu anayasa değişikliğinin millete sorulması daha demokratik ve daha uygun olur.”

