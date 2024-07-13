Cumhurbaşkanı, NATO’da açıkladı: Türkiye tarafından onaylanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD dönüşü öncesinde Washington’da düzenlediği basın toplantısında Gazze’den Ukrayna’ya kadar önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özellikle İsrail konusunda Türkiye’nin hiçbir konuda geri adım atmayacağını açıkça belirtti. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye tarafından onaylanmayacak"

Karşımızda savaş hukuku dahil, hiçbir hukuk, nizam, değer ve sınır tanımayan gözü dönmüş bir yapı var. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.

"Gazze’de her türlü insiyatifi almaya hazırız"

Gazze’de Türkiye olarak önce ateşkesin ilanı, sonra da kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

NATO tarafsız davranmalı

NATO’nun, Ukrayna’daki savaşın tarafı hâline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. İki komşumuz arasındaki çatışmalarda ilk günden beri ortaya koyduğumuz dengeli, soğukkanlı ve hakkaniyetli tavrı bundan sonra da kararlılıkla devam ettireceğiz. NATO Ukrayna’daki savaşın tarafı hâline getirilmemeli.

NATO’nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da zaten bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değil.

ESAD’la barışacağız

Sayın Esad’a ‘ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım’ çağrımı iki hafta önce yaptım. İnşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.