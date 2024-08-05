Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

Batılı aktörler, bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda

Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda.

Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Türkiye, varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir.

Enflasyonda düşüş süreci biraz daha belirginleşti

Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek.

-Aile Destek Programı- 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.

Esir takası Türkiye'nin kilit rolünü tescilledi

MİT arabulucuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara'da gerçekleştirildi.



26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. Bu operasyon Türkiye'nin kilit rolünü de tescillledi."