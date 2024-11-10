Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Anıtkabir'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kapsamında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz ruhun şad olsun.