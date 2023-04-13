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Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulaları basılmaya başlandı

14 Mayıs'a bir ay gibi kısa bir süre kalırken Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başlandı.

Haber Merkezi
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine bir aya kala hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir." açıklamasında bulundu.

 

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