Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'dan muhalefete Venezuela yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısına ilişkin Türkiye'den yapılan resmi açıklamalara ilişkin CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dış politika; ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatlerimizi esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alandır.

Liderlik her zaman önemlidir. Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir.

Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuella’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 4, 2026

Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro’nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetmişti:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! '15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu' diyordun. 'Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız' diye seslenip, destek gönderiyordun. Nicolas Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında 'kardeşim' diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"