Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları AA’yı eleştirdi

ANKARA(EKONOMİ)

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarına ilişkin Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığını öne sürdüler.

Seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama https://t.co/pmHzBEm2KR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2023

Ekrem İmamoğlu: “Algı yönetimi yapılıyor”

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına Millet İttifakı adına sesleniyoruz. Her seçimdeki manzarayı yaşıyoruz. Anadolu Ajansı vakası gündemde. 31 Mart 2019 itibarıyla Anadolu Ajansı bitkisel hayata girmiştir, çıkmak için iktidarımızı beklemektedir. İtibarı sıfırın altındadır, vatandaşlar asla itibar etmemeli. 2.5 saat veri verdikten sonra gerçek sayıları görünce veri akışını kesen Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı bizlerin ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, onlarla ilgili beklentimizin olmadığını ima ettik. Devletin her kurumuna inancımız var ama Anadolu Ajansı ’na yok.

2015 seçimlerinde Anadolu Ajansı yüzde 65 ile sayın Erdoğan’ı önde başlattı. Seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 farkla bir algı yönetimi olur. Kasım’da yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49 ile bitiyor. Yaklaşık 26 puan. 2018’de yüzde 67 ile başladı, yüzde 52 ile bitti. 15 puana yakın düşüşle sonuçlandı. 2019’da ise gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama iki saat sonra ekranlarını kapattı. Bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Şu an itibariyle erken.

Kesinlikle çok aşağıda orana sahiptir. Bizim kendi sistemimizle ilgili verilerimiz var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapıyorlar. Bunlar da veri akışına giremiyor.

Millet İttifakı liderleri burada olacak. Memleketin hiçbir köşesindeki tek vatandaşın bile yanıltmasına, mutsuz olmasına fırsat vermeyeceğiz. Herkes işine baksın, devletimizin milletimizin adına her vatandaşa ait olan oy bir namustur, ona zeval getirmeyeceklerine inanıyoruz. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir.

Mansur Yavaş: “Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor”

31 Mart seçiminde rakibimizi yüzde 83 ile başlattılar, yüksek sandıklara itiraz ederek kendi işlerine gelen sandıkları servis ediyorlar. Güvenilen hiçbir tarafı yok, 2015 seçiminde de Anadolu Ajansı Genel Müdürü AK Parti Genel Merkezinden bizim verdiğimiz sonuçları yayınlayın talimatı vermişti. Artık Anadolu Ajansı işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere yüzde 23.87 sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu öndedir.