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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."

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