Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."
Tebrikler #FileninSultanları 🇹🇷 🏆— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 26, 2026
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finali’nde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan ve Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/rynXnuYJh0