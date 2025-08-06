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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başsağlığı dileklerinde bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı
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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti.

Cevdet Yılmaz'ın mesajı şu şekilde;

"Bakan, Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ülkemize ve Samsun’a sayısız hizmetlerde bulunan Mustafa Demir kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aynı Meclis ve Kabine’de birlikte görev yaparken millete hizmet heyecanına, samimiyetine ve çalışma azmine şahidim. Kıymetli bir yol arkadaşı, siyaset ve devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesi ve Samsun halkı başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Mustafa Demir kimdir?

1961 yılında Samsun’da doğan Demir, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. 2005-2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinde bulunan Demir, 2019 yerel seçimlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti

Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demir’in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami’de kılınacak. Cenazesi, 7 Ağustos Perşembe günü memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.

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