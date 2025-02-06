Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 6 Şubat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İki yıl içinde depremden etkilenen illerimizde neredeyse sıfırdan bir ülke kurarcasına konut inşa edildi ve kalan konutlar da yakında tamamlanacak" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bugün iki yıl geçti. Depremin hemen ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanarak konut inşaatları hızla başlatıldı ve bugüne kadar birçok ev sahiplerine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yılmaz, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarla depremzedelerin yanlarında olduklarını ifade etti.
''Ülke inşası kadar konut yapımı''
Cumhurbaşkanı yardımcısı, "İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Asrın Felaketi’ 6 Şubat depremlerinin acısını yüreğimizde hissederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 6, 2025
İki yıllık sürede depremden etkilenen… pic.twitter.com/MUqLRA0Wez