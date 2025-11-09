  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son 23 yılda dünya genelinde orman varlığını artıran ender ülkeler arasında olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sen de http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidanını sahiplen doğaya katkını, 'yeşil vatan'a imzanı, geleceğe bir nefes bırak…"

Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldiKocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldiGündem
İETT şoförü sefer esnasında kalp krizi geçirdi: Yolcuların olduğu araç kaldırıma çıktıİETT şoförü sefer esnasında kalp krizi geçirdi: Yolcuların olduğu araç kaldırıma çıktıGündem

 

Gündem
Dilovası’nda patlama yaşanan tesisin daha önce şikayet edildiği ileri sürüldü
Dilovası’nda patlama yaşanan tesisin daha önce şikayet edildiği ileri sürüldü
Mansur Yavaş: 10 Kasım bir yas günü değil, Atatürk'ün düşüncelerine yeniden sarılma günüdür
Mansur Yavaş: 10 Kasım bir yas günü değil, Atatürk'ün düşüncelerine yeniden sarılma günüdür
İETT şoförü sefer esnasında kalp krizi geçirdi: Yolcuların olduğu araç kaldırıma çıktı
İETT şoförü sefer esnasında kalp krizi geçirdi: Yolcuların olduğu araç kaldırıma çıktı
10 Kasım resmi tatil mi oldu? 10 Kasım çift mesai mi olacak?
10 Kasım resmi tatil mi oldu? 10 Kasım çift mesai mi olacak?
Hesaplarında 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheli yakalandı
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon