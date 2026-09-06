Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan seçim tarihi açıklaması

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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ı (OVP) kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.

"Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.