Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay fahiş kira isteyenleri uyardı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında evlerine giremeyen vatandaşların bölgeye yakın şehirlere yarattığı göç dalgasının ardından ciddi bir 'fahiş kira' sorunu ortaya çıkmıştı. Çevre illerde başlayan yoğun kiralık talebine karşılık ev kiralarında astronomik artışlar yaşandığı ve ev sahiplerinin depremzedelerden çok yüksek kiralar talep ettikleri, bu durumun bu illerde kirada oturan mevcut vatandaşları da olumsuz etkilediği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

Fahiş kira artışlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum. İlgili tüm kurumlarımız bunun peşini bırakmayacaktır. Bu afet üzerinde fırsatçılıktır, insanlıkla alakası yoktur. Bunun hesabını soracağız. Afetzedeler üzerinden hiç kimsenin kazanç, prim sağlamasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan taşıma fiyatlarına önlem

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere "Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri" konulu genelge gönderildi.

Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.