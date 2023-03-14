Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yardımda taahhüt edilen 115 milyarın 74 milyarı yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yardımlara ve organizasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay şunları söyledi:

"Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca 261 bin 757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca, Türkiye Tek Yürek'te taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştır."