Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Mansur Yavaş yanıt verdi

Gazeteci Şaban Sevinç'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir kadın adayın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeki iddiasıyla ilgili Yavaş, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

İddiayı yalanladı

İddiayı yalanlayan Yavaş "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli" dedi.

"Şaban Sevinç partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"

Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne süren Mansur Yavaş "Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Tüzük kurultayına katılacak mı?

Tüzük Kurultayı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren ABB Başkanı, "Katılacağım ama izleyeceğim. Şu anda parti ne karar alırsa ona uyacağız" dedi. Kurultaya bir öneri sunmayacağını belirten Yavaş, "Belediye başkanı olarak böyle bir görevimiz de yok bizim. Parti kurulları kendileri yapacaklar" diye konuştu.

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hatırlatılan Yavaş, "Herkesin birbiriyle görüşmesi lazım. Basın üzerinden görüşmek tabii ki partiye zarar vermekten başka bir yere gitmez. Diyalogun sürmesi lazım."