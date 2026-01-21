Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağa yapılan saldırı cezasız kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili, "Şanlı bayrağımız ortak değerimizdir. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda; hukuk içinde ve siyaseten. Dolayısıyla hepimiz bu konuda duyarlılığımızı en üst düzeyde ifade ettik. Gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı. Biz bir hukuk devletiyiz ve bu çerçevede ne gerekiyorsa kararlı bir şekilde yapılacaktır, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, tüm milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."