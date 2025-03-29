  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerin ve ülkenin geleceğinin yasal çerçeve dışında hareket edilerek şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Yılmaz, kamu düzenini bozanların ve ekonomiyi hedef alanların, en çok da çocukların ve gençlerin geleceğini tehlikeye attığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz
Takip Et

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, hangi parti ve görüşten olursa olsun gençlerin kendilerini meşru platformlarda ifade etmeleri ve demokratik siyaset yapmalarının kıymetli olduğunu belirtti.

"Kaos ortamı arayışında olanlar, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğiyle oynamaktadır"

AK Parti'nin gençlere siyasi temsil ve katılım kanallarını açan reformlar yapmış bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli görmüş olmaktan onur duyduklarını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde üniversite sayısından, yurt ve burs imkanlarına, parasız yükseköğretim sisteminden gençlik merkezlerine birçok adım atıldığını anımsatan Yılmaz, tüm bu süreçlerde katılımcı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi.

Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin, katma değeri yüksek ekonomi ve herkesi kapsayan kalkınma vizyonunun ana taşıyıcısı olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğiyle oynamaktadır. Şair Ahmed Arif’in sözleriyle, 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır; bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır."

AKOM ve Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyorAKOM ve Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyorGündem

 

CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu'nun mesajı okundu, Özgür Özel ne mesaj verdi?CHP'nin Maltepe mitingine katılım yoğun: İmamoğlu'nun mesajı okundu, Özgür Özel ne mesaj verdi?Gündem

 

Ramazan Bayramı yarın başlıyor: İşte il il bayram namazı saatleriRamazan Bayramı yarın başlıyor: İşte il il bayram namazı saatleriGündem

 

Gündem
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma