Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet töreni için Tahran’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı havaalanında İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç karşıladı.Yılmaz’ın İmam Humeyni Musalla Cami’sinde düzenlenen devlet töreninden önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Saadabad Sarayı’nda biraraya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yılmaz’a İran ziyaretinde, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç eşlik ediyor.