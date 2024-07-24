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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresi’nde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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