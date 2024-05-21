Reisi'nin cenazesinde Türkiye'yi Yılmaz ile Fidan temsil edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için yarın İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek. Reisi'nin cenazesi perşembe günü defnedilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.