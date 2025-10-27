  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyareti kapsamında, bugün Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nde, büyükelçilik mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 9. Future Investment Initiative (FII) Forumu'nun açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ile iştirak edecek.

Yılmaz ve Şimşek, Suudi Arabistan’daki FII Forumu kapsamında temaslarda bulunacak

Yılmaz, Forumun ardından "Küresel Sağlık Fuarı 2025 (Global Health Exhibition 2025) kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Milli Katılım Organizasyonu Standı'nı ziyaret edecek ve aynı gün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

Bakan Şimşek, FII Forumu kapsamında "Egemenlik ve Küreselleşme Arasındaki Denge Nedir?" konulu sempozyumda konuşma yapacak ve Körfez bölgesindeki uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

Kartla harcama 2 trilyonu aştı: Kredi kartları hakimiyetini koruduKartla harcama 2 trilyonu aştı: Kredi kartları hakimiyetini koruduEkonomi

 

İsrail Dışişleri Bakanı: Türk askerinin Gazze’ye girmesi mantıklı değilİsrail Dışişleri Bakanı: Türk askerinin Gazze’ye girmesi mantıklı değilDünya

 

Gündem
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: Gündem Eurofighter
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da
Papa Leo, Türkiye'ye geliyor: Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek
Papa Leo, Türkiye'ye geliyor: Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek
RTÜK'te devir teslim töreni: Ebubekir Şahin, koltuğu Mehmet Daniş'e devretti
RTÜK'te devir teslim töreni: Ebubekir Şahin, koltuğu Mehmet Daniş'e devretti