Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında, İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların sadece Suriye’nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil ettiğini belirterek, bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin başlamasının, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Böylesi bir dönemde İsrail’in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir" dedi.

İsrail’in, Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye’nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.



Uzun yıllar… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 16, 2025

Yılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz."