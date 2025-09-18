  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile buluştu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları ve başkan yardımcıları, başkent Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile buluştu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarını sürdürüyor. Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları ve başkan yardımcıları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov yaptığı konuşmada, TDT’nin kuruluşundan bu yana başarılı şekilde gelişmekte olduğunu belirterek, "Teşkilatımızın daha da gelişmesini istiyorsak, bugünkü toplantı gibi somut ve gerçekçi sonuçlar getirecek çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Siyasi irade ile desteklenen pratik adımlar teşkilatımızın daha da güçlenmesine ve prestijinin artmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

Türk dili konuşan devletler arasındaki istikrarlı şekilde gelişen ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çeken Caparov, bu kapsamda Türk Yatırım Fonu’nun ekonomik entegrasyonun etkili bir aracı olarak önemine dikkat çekti. Caparov, fonun faaliyetlerinin hükümet başkanları düzeyinde daha da etkinleştirilmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan tahliye olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiİBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan tahliye olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiGündem
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyorEkonomi
Taşıt kredilerinde faizler düştü! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...Taşıt kredilerinde faizler düştü! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...Otomotiv
Bakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıBakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
“Kent uzlaşısı” davası: Tutuklu bir CHP’li belediye yöneticisi hakkında tahliye, 9 kişi hakkında tutukluluğa devam kararı
“Kent uzlaşısı” davasında yargılamaya devam edildi
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti
MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail tepkisi: Kudüs düşerse Ankara kaybeder!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail tepkisi: Kudüs düşerse Ankara kaybeder!
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan tahliye olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan tahliye olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım istifa etti
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım istifa etti