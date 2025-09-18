Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarını sürdürüyor. Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları ve başkan yardımcıları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov yaptığı konuşmada, TDT’nin kuruluşundan bu yana başarılı şekilde gelişmekte olduğunu belirterek, "Teşkilatımızın daha da gelişmesini istiyorsak, bugünkü toplantı gibi somut ve gerçekçi sonuçlar getirecek çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Siyasi irade ile desteklenen pratik adımlar teşkilatımızın daha da güçlenmesine ve prestijinin artmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

Türk dili konuşan devletler arasındaki istikrarlı şekilde gelişen ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çeken Caparov, bu kapsamda Türk Yatırım Fonu’nun ekonomik entegrasyonun etkili bir aracı olarak önemine dikkat çekti. Caparov, fonun faaliyetlerinin hükümet başkanları düzeyinde daha da etkinleştirilmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.