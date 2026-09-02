Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen elim gemi faciası sebebiyle yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) taziye ziyaretinde bulunacak.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaret kapsamında saat 16.30'da faciada kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya gelecek.
Yılmaz, saat 17.30'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulunacak.
Yılmaz, temaslarının ardından saat 18.30'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı Basın Salonu'nda ortak basın açıklaması gerçekleştirecek.