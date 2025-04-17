Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Önder'in durumunu açıkladı: Olumlu haberler alıyoruz

Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Önder'in sağlık durumuna ilişkin "Doktorlardan olumlu haber alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradaki yetkililerden, doktorlardan bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. İnsan odaklı bir bakışaçısıyla siyasete yaklaşan çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarlaköprüler kurubilen biri. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. En zor şartlarda dahi yaptığı espirilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Direncini biliyoruz. Bu sağlıkla mücadelesinde de başarıyla çıkacağını yürekten inanıyoruz".