  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Önder'in durumunu açıkladı: Olumlu haberler alıyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Önder'in durumunu açıkladı: Olumlu haberler alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Doktorlardan olumlu haberler alıyoruz" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Önder'in durumunu açıkladı: Olumlu haberler alıyoruz
Takip Et

Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Önder'in sağlık durumuna ilişkin "Doktorlardan olumlu haber alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradaki yetkililerden, doktorlardan bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. İnsan odaklı bir bakışaçısıyla siyasete yaklaşan çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarlaköprüler kurubilen biri. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. En zor şartlarda dahi yaptığı espirilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Direncini biliyoruz. Bu sağlıkla mücadelesinde de başarıyla çıkacağını yürekten inanıyoruz".

Konut satışları artarken yabancıların alımı 8 yılın en düşüğündeKonut satışları artarken yabancıların alımı 8 yılın en düşüğündeEmlak

 

Bakan Bolat: Türkiye, Suriye'ye kurumsal kapasite ve altyapı desteği verecekBakan Bolat: Türkiye, Suriye'ye kurumsal kapasite ve altyapı desteği verecekEkonomi

 

Gündem
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İmamoğlu AK Parti ve MHP seçmenine seslendi: Bu yanlış düzenden elbirliğiyle acilen kurtulalım
İmamoğlu AK Parti ve MHP seçmenine seslendi
CHP Genel Merkezi’nde imza kampanyası sürüyor
CHP Genel Merkezi’nde imza kampanyası sürüyor
Adana'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşıldı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama: Bugün genel durumu düne göre iyi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama