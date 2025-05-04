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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişinin saldırısına uğradı.

"Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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