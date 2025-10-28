  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da '9’uncu Future Investment Initiative Forumu'na katıldı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen '9’uncu Future Investment Initiative Forumu (FII)' açılış törenine katıldı. Yılmaz, foruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

FII9 Forumu Riyad’da kapılarını açtı

“Küresel yatırımcılar, devlet başkanları ve düşünce liderlerini bir araya getiren FII9 Forumu, bu yıl ‘Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek’ temasıyla geleceğin ekonomik yönelimlerini tartışmak üzere Riyad’da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Türkiye–Suudi Arabistan Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Nurettin Nebati ile birlikte, Türkiye’yi temsilen bu önemli platformda yer alıyoruz.

Ekonomik güvenlik ve sürdürülebilir büyüme gündemde

Ana forumun yanı sıra katıldığımız ‘What’s the True Cost of Economic Security?’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında; ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar ve adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuları ele aldık.

Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir ekonomi vizyonunu savunuyoruz.

Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası iş birliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz.”

Rusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruzRusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruzDünya
İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği öne sürüldüİsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği öne sürüldüDünya

 

 

Gündem
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Gıda Dedektifi'nin X hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı
Gıda Dedektifi'nin X hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı