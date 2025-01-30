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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ünal Üstel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı temas ve programlar kapsamında bulunduğu KKTC'de başkent Lefkoşa'daki Başbakanlık Ofisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Yılmaz ile Üstel görüşmesinin ardından KKTC'deki koalisyon ortağı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görüşmeye katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

KKTC'de gün boyu temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

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