Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahis platformlarına müdahale kapasitesi geliştirilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ‘Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Yılmaz, konuşmasında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocukların ve gençlerin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline geldiğine dikkati çekti. Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın 1 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, eylem planının uygulanma sürecinin MASAK tarafından 2 aylık olarak izlendiğini, 4 ayda bir ise izleme ve koordinasyon toplantısının yapıldığını söyledi.

"Yasa dışı bahis platformlarına müdahale kapasitesi geliştirilmiştir"

Eylem planının uygulanmaya başlamasından bu yana birçok alanda önemli adımların atıldığını ve somut kazanımların sağlandığını vurgulayan Yılmaz, "Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak; yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik olarak da yeni tedbirler alınmıştır. Bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve aboneliklerin daha etkin denetlenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Benzer şekilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu kısa mesaj uygulamalarına ilişkin tedbirler geliştirilmiş, özellikle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Finansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı ödeme altyapıları ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetleri artırılmıştır. Riskli hesapların tespit edilmesi, kısıtlanması veya kapatılması ve ilgili kuruluşlardan düzenli bilgi alınmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine devam edilmektedir. Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu noktada Adalet ve İçişleri Bakanlığımız etkin bir koordinasyon içerisinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedirler. Bu kapsamda yalnızca münferit hesap ve sitelere değil, yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki ödeme altyapıları ve organize yapılara yönelik çalışmalar da yürütülmektedir" dedi.

Toplumsal farkındalık alanında ise çocukların ve gençlerin korunması, dijital okuryazarlık, ebeveyn farkındalığı ve kumar bağımlılığına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, lisanslı uygulamalarda yaş kontrolü ve kimlik doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığını bildirdi.

Yasa dışı bahisle mücadelede uluslararası iş birliği güçlendiriliyor

Yasa dışı bahis ve kumarın büyük ölçüde sınır aşan niteliğinin dikkate alınarak uluslararası iş birliği alanındaki çalışmaların da sürdürüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Sorunun kaynağı olan ülkeler ve yabancı otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulmuş, konu Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda gündeme taşınmış ve mali istihbarat iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. Kat edilen mesafe son derece kıymetli olmakla birlikte bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik güçlü irademizin bir yansıması olarak hedefimiz, mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli artırmaktır" açıklamasında bulundu.

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni dönem

Yasa dışı faaliyetlerin yöntemlerini sürekli değiştirmesi, teknolojik imkanlardan yoğun biçimde yararlanması ve farklı finansal araçlara hızla yönelmesinden dolayı mücadele kapasitesinin de sürekli geliştirilmesini gerekli kıldığını aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantımızda bu kapsamda özellikle üç başlığı ayrıntılı olarak ele alacağız. Bunlardan ilki, düzenleme çalışmalarında gelinen aşamadır. Belli düzenlemeler yaptık, gündemimizde yeni mevzuat ihtiyacına ilişkin değerlendirmeler söz konusudur. Bunları başta MASAK olmak üzere kurumlarımızdan dinleyeceğiz. Yasal olanlarını TBMM'nin takdirine getireceğiz. Diğer düzenlemelerle ilgili de idari olarak üzerimize düşeni yapacağız. İkinci önemli başlığımız ise yapay zekâ tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zekâ gibi teknolojik imkânlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Yapay zeka ve veri analitiğiyle yasa dışı platformlara karşı mücadele güçlendirilecek

Yapay zekâ ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz. Toplantımızda üçüncü gündem maddemiz olarak, lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkileri ele alınacaktır. Bu çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve reklam politikalarının oluşturduğu etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını bekliyoruz."