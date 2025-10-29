  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

