Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen eyleme ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde;

İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze’ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul’dan yüz binlerce selam… Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz.

