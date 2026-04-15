  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırı elim hadisesini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

