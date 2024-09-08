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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Narin Güran açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama geldi

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Narin Güran açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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