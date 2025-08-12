  1. Ekonomim
  3. Cevdet Yılmaz: Riskli bölgelerde demiryolu seferleri geçici olarak durdurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin, "Riskli bir bölgede demir yolu varsa raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde yangın riskinin katlanarak arttığını belirten Yılmaz, "Biz de bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık." ifadelerini kullandı.

"Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz"

Yılmaz, yangın yönetim merkezinden sürekli anlık veriler aldıklarını bildirerek, "Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz. Riskli bölgelerde tüm kurumların eş güdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduk. Riskli bir bölgede demir yolu varsa raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak." açıklamasını yaptı. Verilerin önceden analiz edildiğini, sahada İHA'larla takip yapıldığını anlatan Yılmaz, "Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz." diye konuştu.

