  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, sahte e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletin idari ve adli makamları ile kurumlarını sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanların bulunduğunu belirterek, "Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enformasyon çağının aynı zamanda dezenformasyon çağı olduğuna işaret etti.

"Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları "zaaf içindeymiş" gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratmaya, vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturmaya çalışanların olduğunu kaydetti.

"Türk milletinin, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermeyecek"

Eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkesin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle Türk milletinin, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermeyeceğini, spekülatif iddialara karşı en emin yolun, yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

